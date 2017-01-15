الكاميروني صامويل إيتو يعلن اعتزاله كرة القدم

أكد الكاميروني صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم.. حسبما نشر اللاعب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيتو حقق خلال هذه المسيرة الكروية 19 لقبا على مستوى الأندية من بينها 4 ألقاب بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة.

وتعد مسيرة إيتو الكروية واحدة من أبرز المسيرات الاحترافية في القرن الحادي والعشرين, حيث شارك إيتو في 718 مباراة مع الأندية التي ارتدى قميصها وأبرزها برشلونة وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مايوركا وحتى ريال مدريد لفترة قصيرة, وأحرز خلال هذا المشوار 359 هدفا.

كما لعب 118 لقاء دوليا مع منتخب بلاده الكاميرون.. سجل خلالها 56 هدفا وتوج مع "الأسود غير المروضة" بكأس أمم أفريقيا عامي 2000 و2002 والميدالية الذهبية لأولمبياد سيدني 2000.



