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الفيصلي يتعادل مع الهلال (2 - 2) في الدوري السعودي لكرة القدم

الفيصلي يتعادل مع الهلال (2 - 2) في الدوري السعودي لكرة القدم

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تعادل فريق الفيصلي مع ضيفه الهلال بنتيجة (2 - 2), في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الاثنين/ على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية", والمؤجلة من الجولة ال`12 لبطولة الدوري السعودي لكرة لقدم للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

سجل هدفي الفيصلي اللاعب خاليم هايلاند في الدقيقتين 55 و92.. فيما أحرز ثنائية الهلال سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 47, وكارلوس إدواردو من ضربة جزاء في الدقيقة 88.

ومنح التعادل كل فريق نقطة واحدة; ليرتفع رصيد الهلال إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي, متفوقا بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف, كما رفع الفيصلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن.


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