حضور رئيس غانا لمتابعة لقاء منتخب بلاده وبنين

حضر نانا اكوفو ادو رئيس دولة غانا الى استاد الإسماعيلية الرياضي لمتابعة مباراة منتخب بلاده امام دولة بنين في اطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب افريقي.



وشهد المباراة وزيرالشباب الغانى ووزير الشباب اشرف صبحى والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية والدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامة قناة السويس والمهندس هاني ابوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية (كان 2019).

واستقبل الرئيس الغاني بعثة منتخب بلاده قبل السفر الى دبي للدخول في معسكر استعدادا للبطولة ووعدهم بحضور أولى مبارياتهم امام دولة بنين، كما تدخل لحل أزمة اللاعب الدولي اسامواه جيان محطم الأرقام القياسية العالمية في حضور بطولات الأمم الأفريقية والتسجيل والمشاركة في عدد المباريات الدولية بالعدول عن الإعتزال وينضم لقائمة النجوم السوداء للحصول على كأس البطولة.

يذكر ان منتخب غانا يخوض أولى مبارياته امام فريق بنين في اولى مباريات المجموعة السادسة من البطولة التي تضم منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيابيساو وتقام على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي .