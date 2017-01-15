فان دايك يصارع رونالدو وميسي على جائزة الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، المرشحين لجوائز "The Best"، وقائمة أفضل 3 لاعبين، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.

وضمت القائمة، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

وكان لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، قد توج بالجائزة العام الماضي، بينما حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو الجائزة في نسختي 2016 و2017.

وسيتجدد الصراع بين الثلاثي مرة أخرى، بعدما تفوق فيرجيل فان دايك على رونالدو وميسي مؤخرًا، حين توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019.

وتوج فان دايك مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، كما بلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية مع هولندا التي سقطت أمام البرتغال.

بدوره توج ميسي هدافا للنسخة الأخيرة من التشامبيونزليج برصيد 12 هدفا وحصل مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني.

من جانبه، كان كريستيانو هداف المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية الذي توج به مع منتخب البرتغال، كما حقق لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

واشتعل الصراع على جائزة أفضل لاعبة في العالم، بين الثلاثي لوسي برونز (أولمبيك ليون)، وأليكس مورجان (أورلاندو برايد)، وميجان رابينوي (ريجين).

ومن المُقرر أن يحتضن ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو بإيطاليا، حفل توزيع النسخة الرابعة من الجائزة، يوم 23 سبتمبر/أيلول الحالي.