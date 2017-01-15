عبدالحفيظ : تم الترتيب لمعسكر الأهلي بإسبانيا بشكل جيد

اكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن جميع الأمور الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيقام في إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل تم الترتيب لها بشكل جيد، معربا عن تفاؤله بخروج المعسكر بصورة نموذجيه وبما يلبي طموحات الجهاز الفني لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها في إطار تحضيراته للفترة المقبلة.

وأضاف مدير الكرة - في تصريح اليوم /الإثنين/ - أنه أطمأن على الإجراءات الخاصة بالجانب الإداري سواء فيما يتعلق بملعب التدريب أو حجز فندق الإقامة قبل استقبال بعثة الأهلي، وانطلاق المعسكر.

وفيما يتعلق بالجانب الفني، اشار عبدالحفيظ، إن الأهلي سيخوض مباراتين أو ثلاثة خلال فترة وجوده في إسبانيا وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

وأوضح مدير الكرة أن المعسكر سوف يقام في مدينة أليكانتي، وأنه يأمل في تحقيق أقصى استفادة على المستوى الفني من فترة المعسكر للتحضير للفترة المقبلة، خاصة أن ضغط المباريات الذي خاضه الفريق في الفترة الماضية لم يتح الفرصة للجهاز الفني بشكل أكبر لتنفيذ خططه.

وكان سيد عبدالحفيظ قد عاد من إسبانيا بعد انتهاء مهمته التي أطمأن خلالها على جميع الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأهلي لانطلاق معسكر الفريق المقرر له يوليو المقبل، وظهر مدير الكرة أمس في مران الفريق بالتتش.

من ناحية أخرى اكد سيد عبدالحفيظ، إن الثنائي وليد أزارو وجونيور أجايي مهاجمي الفريق الأول للكرة سوف ينتظمان في مران الفريق بداية من الغد بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصلا عليها.

وأشار مدير الكرة إلى أن هناك تواصلا مع أزارو وأجايي للتأكيد على عودتهما في الموعد المحدد لهما والذي سبق أن تم الاتفاق عليه لبدء فترة الإعداد مع الفريق قبل السفر إلى إسبانيا.

وكان الأهلي قد استأنف مرانه يوم /السبت/ الماضي بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، وشهد مران الأمس مشاركة أحمد فتحي، فيما يعود أجايي وأزارو للمشاركة في مران الفريق بداية من الغد.

ويخوض الأهلي فترة إعداد مصغرة في القاهره قبل السفر إلى أسبانيا خلال شهر يوليو المقبل لإقامة معسكر تتخلله تجارب ودية لتنفيذ فكر الجهاز الفني وتطبيق التدريبات بشكل عملي.



