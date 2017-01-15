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تعادل أذريبجان وكرواتيا 1/1 في تصفات يورو 2020

تعادل أذريبجان وكرواتيا 1/1 في تصفات يورو 2020

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تعادل منتخب أذربيجان مع ضيفه منتخب كرواتيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما, اليوم /الإثنين/, بملعب باكسيل أرينا, في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة لتصفيات يورو 2020.

وتقدم لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني بهدف لمنتخب كرواتيا من ضربة جزاء في الدقيقة 11, وسجل اللاعب تامكين خليل زاد التعادل لاذربيجان في الدقيقة 71.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المجر التي تلاقي سلوفاكيا في وقت لاحق اليوم, فيما حصدت أذربيجان أول نقطة لها في التصفيات لكنها ظلت في المركز الخامس والأخير.


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