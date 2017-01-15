أبوريدة يحذر المنتخب من "السوشيال ميديا".. والتركيز لإسعاد الجماهير

حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ورئيس اتحاد كرة القدم، على حضور مران منتخب مصر باستاد الكلية الحربية مساء اليوم الثلاثاء؛ لمساندة المنتخب الوطني وتحفيز اللاعبين قبل مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية غدا في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة القارية.

وتحدث أبوريدة مع عدد من نجوم المنتخب المصري أثناء دخوله لملعب التدريب، حيث طلب من أحمد المحمدي قائد "الفراعنة" ضرورة ابتعاد كل نجوم المنتخب الوطني عن أية مؤثرات خارجية أو الإنشغال بمواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها والتركيز فقط على ضرورة إسعاد الشعب المصري بتحقيق نتائج جيدة وتقديم أداء فني متميز طوال مباريات البطولة.

وحرص نجوم المنتخب الوطني على مصافحة أبوريدة مع وعد بتقديم عرض جيد غدا أمام الكونغو الديمقراطية وحصد النقاط الثلاث.