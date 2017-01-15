مديرية أمن الإسكندرية تنتهي من تأمين مباراة الزمالك وبيراميدز

أنهت مديرية أمن الإسكندرية استعداداتها لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز التي تقام مساء اليوم /الأحد/ على ستاد برج العرب, في مسابقة نهائي كأس مصر. وتضمنت الخطة الأمنية عدة محاور رئيسية, تشمل تكثيف الخدمات الأمنية على جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وتأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي, مع قيام شرطة المرافق برفع الإشغالات من محيط الاستاد ورفع المركبات المتروكة.





ووضعت الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأقوال ودوريات متحركة بالطرق المؤدية إلى الملعب, لملاحظة الحالة الأمنية, والإخطار الفوري بأية ملاحظات, مع توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها, وسرعة التوجه فور تلقيها أي بلاغات. كما تمت زيادة عدد كاميرات المراقبة داخل الاستاد وبالأماكن الحيوية والمهمة, وربطها مع غرفة المراقبة التليفزيونية بالمديرية لمتابعة وتسجيل الأحداث من خلال تلك الغرفة, كما لن يسمح لأي شخص من غير حاملي التذاكر بدخول الملعب.



