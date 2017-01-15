اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

مديرية أمن الإسكندرية تنتهي من تأمين مباراة الزمالك وبيراميدز

مديرية أمن الإسكندرية تنتهي من تأمين مباراة الزمالك وبيراميدز

تاريخ النشر

أنهت مديرية أمن الإسكندرية استعداداتها لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز التي تقام مساء اليوم /الأحد/ على ستاد برج العرب, في مسابقة نهائي كأس مصر. وتضمنت الخطة الأمنية عدة محاور رئيسية, تشمل تكثيف الخدمات الأمنية على جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وتأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي, مع قيام شرطة المرافق برفع الإشغالات من محيط الاستاد ورفع المركبات المتروكة.

ووضعت الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأقوال ودوريات متحركة بالطرق المؤدية إلى الملعب, لملاحظة الحالة الأمنية, والإخطار الفوري بأية ملاحظات, مع توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها, وسرعة التوجه فور تلقيها أي بلاغات. كما تمت زيادة عدد كاميرات المراقبة داخل الاستاد وبالأماكن الحيوية والمهمة, وربطها مع غرفة المراقبة التليفزيونية بالمديرية لمتابعة وتسجيل الأحداث من خلال تلك الغرفة, كما لن يسمح لأي شخص من غير حاملي التذاكر بدخول الملعب. 


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content