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تسيتسيباس يتوج بلقب البطولة الختامية للرابطة العالمية لتنس المحترفين

تسيتسيباس يتوج بلقب البطولة الختامية للرابطة العالمية لتنس المحترفين

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توج اللاعب اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس بلقب البطولة الختامية للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين المقامة حاليا بالعاصمة البريطانية لندن، عقب الفوز على النمساوى دومينيك ثيم.
ونجح اليوناني، صاحب الـ٢١ عاما، في التغلب على نظيره النمساوى بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-7 و6-2 و7-6 في مباراة استغرقت قرابة ثلاث ساعات.
وأصبح تسيتسيباس سابع لاعب يتوج بلقب البطولة من أول مشاركة له.

كما أصبح من اللاعبين الصغار الذين توجوا باللقب بعد الأسترالي ليتون هيويت الذى توج باللقب عام 2001 بعمر 20 عاما...وسادس أصغر من يتوج باللقب في تاريخ المسابقة... ويحمل الرقم القياسي جون ماكنرو عندما توج باللقب عام 1978 بعمر 19 عاما.


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