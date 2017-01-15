رسميًا.. بسيوني ينضم لجهاز الزمالك.. ورحيل نبيل محمود

انضم عبد الحميد بسيوني إلى الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، ليصبح في منصب المدرب العام بدلاً من نبيل محمود والذي وجه النادي الشكر له.







وكان نادي الزمالك قرر توجيه الشكر للمدرب السابق نبيل محمود على أن يتم تعيينه كمديرًا لقطاع الناشئين بعد رحيله عن الجهاز الفني.





ومن المقرر أن يتواجد عبد الحميد بسيوني في تدريب الزمالك، اليوم الإثنين، حيث سيستأنف الفريق تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.





وتولى خالد جلال قيادة تدريب الزمالك مؤخرًا بدلاً من السويسري كريستيان جروس والذي رحل عن منصبه عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي بالدوري.





وخرج خالد جلال في مباراته الأولى مع الزمالك بالتعادل أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30.





جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وست نقاط عن الأهلي.



