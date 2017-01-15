"نادال" يجتاز ميلمان بسهولة في أمريكا المفتوحة

حرم رفائيل نادال، الفائز باللقب ثلاث مرات، منافسه جون ميلمان من خوض مسيرة مفاجئة في نيويورك عن طريق الفوز على اللاعب الأسترالي 6-3 و6-2 و6-2 بالدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء.



وحقق ميلمان مفاجأة كبيرة في بطولة العام الماضي عندما فاز على روجر فيدرر، بطل المسابقة خمس مرات، وشق طريقه إلى دور الثمانية لكنه لم ينجح في تكرار ذلك أمام اللاعب الإسباني المصنف الثاني.

وقال نادال إنه خاض اللقاء ”بكثير من الاحترام“ لمنافسه ميلمان.

وأضاف ”لقد أظهر العام الماضي ما يستطيع فعله عندما يلعب بشكل جيد. دائما في بداية (البطولة) تكون المباراة الأولى وكل شيء مختلفا بعض الشيء حتى إذا كنت لعبت هنا مرات عديدة. البدايات ليست سهلة“.

وأضاف ”بالنسبة لأول مباراة فأعتقد بأمانة أني قدمت مباراة جيدة وكنت أسدد ضربات خلفية جيدة وربما أكون ارتكبت عددا من الأخطاء أكبر من المعتاد في الضربات الأمامية لكن بصفة عامة أنا سعيد ببدايتي“.

وكان نادال، الذي انسحب العام الماضي من الدور قبل النهائي بسبب إصابة في الركبة، مثالا يحتذى للفعالية في مباراته الأولى بآخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وبدا أن أداء نادال، الذي أكل بعضا من التمر الموجود في طبق بجوار الحكم، يتطور بمرور الوقت وشق طريقه بسلاسة وسهولة في المجموعة الثالثة حيث تقدم مبكرا 3-صفر بعدما كسر إرسال ميلمان مرتين متتاليتين.

والشيء الوحيد تقريبا الذي أزعج نادال تحت الأضواء الكاشفة في استاد آرثر آش عندما كان يستعد لتنفيذ ضربات الإرسال أثناء التقدم 5-3 في المجموعة الأولى لكنه حصل على مخالفة بسبب التأخر في تنفيذ الضربة وذهب اللاعب الإسباني للاعتراض.

لكن نادال، الذي نفى أن يكون غير مستعد حينها لتنفيذ ضربة الإرسال، لم يدع هذه الواقعة تؤثر عليه وواصل طريقه دون مشكلات.

وكان نادال معرضا ثلاث مرات فقط لكسر إرساله ونجا في كل مرة بسهولة. وكانت الأولى في الشوط الأول من المباراة بينما حصل ميلمان على فرصتين جديدتين في الشوط الأخير من المجموعة الثانية.

وفي المقابل استغل نادال خمس فرص من أصل 15 لكسر إرسال ميلمان الذي لم يلعب بالقوة اللازمة أمام اللاعب الحاصل على 18 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

ومع امتلاك ضربات الإرسال والتقدم 5-2 حسم نادال المباراة من الفرصة الثانية المتاحة بعد ضربة أمامية قوية بجوار الخط.

وسيلعب نادال في المباراة المقبلة مع الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس المشارك ببطاقة دعوة.



