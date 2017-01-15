"أخضر الطائرة" للناشئين يلاقي نظيره المصري بالبطولة العربية غدًا

يستهل المنتخب السعودي لكرة الطائرة للناشئين مشواره بالبطولة العربية الخامسة عشرة التي انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمان مقابلاته مساء الغد بملاقاة نظيره المصري.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى 14 سبتمبر الجاري، 11 منتخباً، قسمت إلى 4 مجموعات، ضمت الأولى منتخبات البحرين والجزائر وفلسطين، وفِي الثانية منتخبات عمان ولبنان والأردن، وفِي الثالثة منتخبات العراق والإمارات والكويت، وأخيراً في المجموعة الرابعة منتخبا السعودية ومصر فقط، بعد اعتذار المنتحب المغربي، ليضمن المنتخبان الوصول للدور الثاني.

وأكمل المنتخب السعودي جاهزيته الكاملة للبطولة من خلال إقامة معسكرات داخلية في الرياض والدمام وكذلك معسكر خارجي في سلوفينا.

وأكد مدير المنتخب السعودي أيمن تازي أن الأخضر على أتم الاستعداد لخوض منافسات البطولة العربية وقال: "تم تجهيز المنتخب منذ ما يقارب الشهرين باختيار اللاعبين ثم معسكرات خارجية في سلوفينيا وداخليه في الرياض والدمام تخللها العديد من البرامج التدريبية واللياقية".

وأضاف:" نسعى لتحقيق هدفنا من المشاركة وهو تحقيق مراكز متقدمة والمنافسة، ولدينا ثقة عالية باللاعبين".



