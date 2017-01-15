المدير الفنى لمنتخب نيجيريا: مباراة غينيا صعبة وحاسمة بالنسبة لنا

قال المدير الفني للمنتخب النيجيري إلى الفريق على موعد مع مباراة قوية وصعبة أمام منتخب غينيا غدا في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف روهر - في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة - أن فريق جيد مثل غينيا سيمنحنا الدافع لكي نؤدي بالشكل المطلوب وأن نظهر بصورة جيدة ونحقق النتيجة التي نرجوها، متابعا نعاني من إصابات كثيرة في صفوف الفريق وهو ما سبب لنا بعض المشكلات التكتيكية.

وأكد أن لاعب الفريق صامويل كالو بات جاهزا للمشاركة، وأنه يتدرب حاليا مع زملائه، مشيرا إلى أن هناك منافسة قوية في مركز حراسة المرمى، فيوجد لدينا الحارس "اوززهو" وقد يشارك غدا على الرغم من إجادة الحارس الأول أمام بوروندي.

وقال إنه سيتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بمشاركة بعض اللاعبين، خاصة وأن لدينا مباراة ثالثة أمام مدغشقر، مضيفا أن المباراة مهمة بالنسبة للفريق في حسابات التأهل، معربا عن أمله بأن يخرج بنتيجة إيجابية أمام غينيا.

وأضاف " نستعد دوما لكل المباريات بأفضل طريقة والجميع يقدمون الآداء المطلوب منهم في التدريبات وننتظر ما سيقدمونه في المباراة".

وتابع " علينا إظهار الروح القتالية والتحلي بالتركيز العالي، اللاعبون لديهم دوافع كبيرة جداً للفوز باللقاء ونحن جاهزون لذلك، وفي حالة إيجابية لأننا نتصدر المجموعة بثلاث نقاط"، مشيرا إلى أنه تابع مباريات المنافسين وتعرف على نقاط الضعف والقوة لديهم.



