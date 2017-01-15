مدرب زامبيا يشكر الحكومة المصرية ويدعو الجماهير لمساندة فريقه

وجه بيستون شامبيشي المدير الفني لمنتخب زامبيا الأوليمبي، الشكر للحكومة المصرية لدعمها بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر حتى 22 من نوفمبر الجاري.

قال شامبيشي: أشكر الحكومة المصرية لأنها دعمتنا ودعمت البطولة، أمر جيد بالنسبة لنا أن نشارك في هذا التنظيم الرائع، ونتمنى من المشجعين المصريين الحضور إلى الاستاد لمؤازرتنا، ونتمنى تواجد الجمهور المصري معنا غدا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام كوت ديفوار: نلعب غدا، ونحن نعلم أنها مباراة هامة جدا بالنسبة لنا، وكل فريق في المجموعة قادر على التأهل، ونتطلع للفوز فقط، كل شيء بأيدينا من أجل الحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف: لاعبو كوت ديفوار سيحاربون للفوز باللقاء، سنحاول أن نستمتع باللقاء، نريد أن نحرز هدفين أو ثلاثة، هذا سيكون كاف لنا، فاشون كان من أفضل اللاعبين ويعطينا الكثير من الروح، ولقد جهزنا الخطة البديلة بسبب غيابه، هناك غيابات أخرى، ولكننا جاهزون".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أن فريقنا يستمتع بكرة القدم، إنهم ينفذون الخطط وأساليب اللعب، ونحن نقوم بتحليل كل الفريق، ونمتلك أسلوب لعب مميز، نريد أن نثبت أننا نمتلك فريق جيد، واستعداداتنا كانت جيدة، ولا بد أن نتدرب بشكل جيد، لاعبونا يشاركون في الدوريات المحلية، ونأمل أن يؤدون بشكل جيد".



