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مصر تخسر أمام البرازيل 0-3 بمونديال ناشئات الطائرة وتتأهل لدور ال`16

مصر تخسر أمام البرازيل 0-3 بمونديال ناشئات الطائرة وتتأهل لدور ال`16

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خسر المنتخب الوطني لناشئات الطائرة أمام نظيره البرازيلي 0-3 في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولي ببطولة العالم التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر المقبل.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وجاءت نتائج الأشواط 24-26 و16-25 و19-25.

وبهذه النتيجة , تأهلت مصر لدور ال16 كثالث المجموعة برصيد 6 نقاط خلف البرازيل الثاني بصيد 9 نقاط والصين المتصدرة .

وتواجه مصر غدا في دور ال16 منتخب أمريكا ثاني المجموعة الثانية...فيما ستواجه البرازيل نظيرتها كندا ثالث المجموعة الثانية.

يذكر أن بورتوريكو تأهلت أيضا لدور ال16 كرابع المجموعة الأولي وستواجه غدا إيطاليا بدور ال16..


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