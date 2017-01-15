الشباب و الرياضة تعقد جلسة عمل للتعرف علي ثقافات وخبرات افريقيا

نظمت وزارة الشباب والرياضة لقاء مع الشباب الافريقي المشارك في فعاليات منحة ناصر للقيادة الافريقية للتعرف علي برنامج المنحة وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من المنحة التي اطلقتها الوزارة (مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو ٢٠١٩م، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي .







وقام الدكتور نزار سامي استشاري الابتكار وريادة الاعمال بعرض برنامج المنحة علي المشاركين وتقسيم الشباب إلي مجموعات عمل بهدف كسر الحواجز والتفاعل بين الثقافات المختلفة للدول المشاركة من خلال عدد من الأنشطة .





فيما قام الشباب الافريقي باعداد عرض تقديمي عن كل دولة للتعرف بالثقافات المختلفة وتبادل الخبرات بالإضافة دمج الشباب الافريقي والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم وتعزيز القيم الإفريقية بينهم و بناء جسر من التواصل بين أبناء القارة الافريقية وتعزيز العلاقات بين الاشقاء الافارقة .





وتتضمن فعاليات اليوم زيارة متحف وضريح جمال عبد الناصر بالإضافة إلي عقد لقاء مع العميد الأسبق لكلية البحوث والدراسات الافريقية الدكتور السيد فليفل حول جمال عبد الناصر وافريقيا















