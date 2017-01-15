خالد عبد الله يفوز بذهبية 125 كجم للمصارعة الحرة بألعاب أفريقيا

أحرزخالد عبد الله مصارع المنتخب المصري ميدالية ذهبية في منافسات وزن 125 كجم للمصارعة الحرة بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في الفترة من 19 إلى 31 أغسطس بالمغرب

و أحرز المصارع المصري الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية على مصارع نيجيريا سينفي بولتكس بنتيجة 3 - 1 .

و كان عبد الله قد فاز في الدور التمهيدي للمجموعة ب على مصارع تشاد دجاكنا ماليك بنتيجة ٥-صفر ثم على مصارع نيجيريا سينفي بولتيك بنتيجة 3-1 .

و فاز في نصف النهائي على لاعب الكونغو الديمقراطيةريجان مابوبا بنتيجة 4 - صفر.



