جيلبير يفوز بالمرحلة 12 لسباق إسبانيا للدراجات

حقق البلجيكي فيليب جيلبير الانتصار العاشر في مسيرته بمرحلة في سباق كبير بالفوز بالمرحلة 12 لسباق إسبانيا للدراجات يوم الخميس بينما احتفظ بريموش روجليتش بالقميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام.

وجاء جيلبير (37 عامًا) إلى سباق إسبانيا يحدوه الأمل في إثبات نفسه بعد أن استبعده فريقه من سباق فرنسا.

وواجه متسابق فريق ديكونينك-كويك ستيب منافسة من الثنائي الإسباني ألكسندر أرانبورو وفرناندو بارسيلو لكنه زاد الفارق معهما وحافظ عليه خلال الجزء الأخير من المرحلة إلى بيلباو ليفوز بالمرحلة التي امتدت لمسافة 171.4 كيلومتر.

وعبر خط النهاية متفوقًا بثلاث ثوان على أرانبورو الذي خطف المركز الثاني من بارسيلو.

ولم يحدث أي تغيير في صدارة الترتيب العام.

وأبلغ جيلبير الصحفيين "شهدت المرحلة قتالًا شرسًا.. ولم أكن أثق في فرصي في الفوز.

وتابع "الأجواء كانت جنونية في المرتفع الأخير.. منحني هذا الأمر حافزًا قويًا. الانتصار يحمل مذاقًا خاصًا لأنه العاشر لي في مرحلة بسباق كبير. إنه رقم مميز".

ويعود سباق إسبانيا إلى الجبال اليوم الجمعة بمرحلة طولها 166.4 كيلومتر من بيلباو إلى لوس ماتشوكوس حيث سيحاول ميجيل انخيل لوبيز ونايرو كينتانا الثنائي المتخصص في المراحل الجبلية تقليص الفارق مع روجليتش.