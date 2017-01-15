غدا..افتتاح مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة بكأس أمم إفريقيا

تفتتح، غدا الأحد، مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو المقبل، إذ يلتقي المنتخب المغربي مع منتخب ناميبيا على استاد السلام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا في إطار مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة بالبطولة القارية.

ويسعى منتخب المغرب تحت قيادة مديره الفني الفرنسي هيرفيه رينارد في هذه البطولة إلى تحقيق اللقب القاري الثاني في تاريخه بعد لقبه الوحيد الذي حققه عام 1976 في إثيوبيا، ويمتلك "أسود الأطلسي" نخبة من النجوم المؤهلين لقيادة منتخبهم إلى دور الـ 16 بالبطولة على رأسهم أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) - حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) - الرومان سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي) - عبد الحميد يونس (ستاد ريمس الفرنسي) - نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي) - يوسف آيت بن ناصر (سانت إيتيان الفرنسي) - المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) - فيصل فجر (كان الفرنسي) - يوسف النصيري (ليجانيس الإسباني) - سفيان بوفال (سيلتا فيجو الإسباني).

وفي المقابل، يحاول منتخب ناميبيا تقديم أداء مشرف في مشاركته الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر بعد نسختي 1998 و2008، حيث يضم منتخب ناميبيا عددا من اللاعبين المحترفين أبرزهم بينسون شيلونجو مهاجم نادي الإسماعيلي وبيتر شالويلي مهاجم هايلاندز بارك الجنوب إفريقي وديون هوتو جناح فريق بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي أيضا وبتروس شيتيمبي لاعب خط وسط تورا ماجيك الناميبي.

ويواجه منتخب السنغال نظيره التنزاني في تمام السابعة مساء الغد على استاد الدفاع الجوي، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

يعد المنتخب السنغالي من أقوى المنتخبات الإفريقية المرشحة لنيل اللقب الذي لم يحققه طوال مشاركاته الـ 14 في تاريخ البطولة القارية.

وتضم قائمة "أسود التيرينجا" المختارة للمشاركة في البطولة كتيبة من اللاعبين المحترفين في العديد من الدوريات الأوروبية على رأسهم ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي وموسى واجي مدافع برشلونة الإسباني وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وكايتا بالدي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي وأدريسا جاي لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي وعبد الله ديالو ومباى نيانج وإسماعيلا سارا في رين الفرنسي، وساليو سيسه المحترف في فالينسيان الفرنسي، ويوسف سابالى ببوردو الفرنسي، وشيخو كوباتي لاعب كريستال بالاس الإنجليزي وموسى كوناتي باميان الفرنسي.

وفي المقابل، يعد المهاجم مبوانا سماتا لاعب فريق جينك البلجيكي هو أبرز اسم في نجوم تنزانيا وأفضلهم من حيث الاحتراف الخارجي، حيث أن معظم لاعبي المنتخب من المحليين، وأغلب محترفي المنتخب التنزاني يلعبون في الدوريات العربية والإفريقية وأبرزهم في الدوري المصري كل من حميد ماو لاعب بتروجيت ويحيى شيزا لاعب إنبي، ويحيى زايد لاعب الإسماعيلي.

كما يلتقي منتخبا الجزائر وكينيا في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويسعى المنتخب الجزائري في مشاركته الـ 18 بالبطولة إلى تحقيق اللقب الثاني في تاريخه بعد نسخة 1990، ويمتلك جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب "محاربو الصحراء" لاعبين محترفين في أقوى الدوريات الأوروبية وفي مقدمتهم رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وعيسى ماندي مدافع ريال بيتيس الإسباني ورامي بن سبعيني لاعب رين الفرنسي وآدم وناس لاعب نابولي الإيطالي وأسامة درفلو مهاجم فيتس الهولندي.

وفي المقابل، يضم قائمة المنتخب الكيني عددا من اللاعبين المحترفين ومن أبرزهم فيكتور ونياما لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي وقائد المنتخب وأنتوني أكومو لاعب زيسكو يونايتد الزامبي، وإسماعيل عثمان لاعب لاس بالماس الإسباني، ومسعود جوما مهاجم النصر الليبي.



