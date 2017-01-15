ألمانيا تواجه أيرلندا الشمالية بتصفيات يورو 2020

يستضيف منتخب أيرلندا الشمالية، نظيره الألمانى فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "ويندسور بارك"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتسعى الماكينات الألمانية بقيادة المدرب يواكيم لوف، لتجاوز أحزان الفضيحة التى تعرض لها أمام المنتخب الهولندى بالسقوط بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الماضية من تصفيات "يورو 2020".

ويحتل المنتخب الألمانى الذى حقق الفوز فى أول 3 جولات قبل أن يخسر أمام هولندا، المركز الثانى فى المجموعة الثالثة بتصفيات أمم أوروبا برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف أيرلندا الشمالية صاحبة الصدارة برصيد 12 نقطة.

ويأمل المانشافت فى إيقاف سلسلة انتصارات أيرلندا الشمالية فى عقر داره والعودة لصدارة المجموعة من جديد.

يذكر أنه من المقرر أن النسخة المقبلة من أمم أوروبا 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو فى 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب "ويمبلي" الشهير فى العاصمة الإنجليزية لندن، مباراتى الدور نصف النهائى، إضافة إلى المباراة النهائية.



