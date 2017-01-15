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يوفنتوس يرفض عرض إنتر ميلان لضم كانسيلو

يوفنتوس يرفض عرض إنتر ميلان لضم كانسيلو

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أكدت صحيفة “ميدياسيت” الإيطالية أن نادي إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع البرتغالي “جواو كانسيلو” جناح نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
 
وكشفت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان قدم “بيريسيتش” لاعب الفريق إلى يوفنتوس مقابل الحصول على كانسيلو ولكن اليوفي رفض العرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس ينوي الموافقة على عرض مانشستر سيتي لضم كانسيلو والذي يصل إلى 50 مليون يورو.

وقد شارك كانسيلو في 34 مباراة مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع 3 أهداف آخرين.


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