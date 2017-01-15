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جزر القمر تتعادل مع توجو في تصفيات كأس العالم 2022

جزر القمر تتعادل مع توجو في تصفيات كأس العالم 2022

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تعادل منتخب جزر القمر مع ضيفه التوجولي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة باستاد "موروني"، ضمن ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

تقدم المهاجم التوجولي كودجو لابا بهدف في الدقيقة 33، ثم أدرك المهاجم إبراهيم يوسف هدف التعادل لجزر القمر في الدقيقة 49.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب "كيجيه" بتوجو يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيسعى المنتخبان لحجز مقعد بالمرحلة الثانية التي سيتنافس بها 40 منتخبا موزعين على 10 مجموعات.

يذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات ستتنافس بها المنتخبات المتصدرة للمجموعات العشر بعد إجراء قرعة لتحديد طرفي 5 مواجهات تقام بنظام الذهاب والإياب لتحديد 5 متأهلين للمونديال.


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