اليوم ..تونس تواجه كرواتيا وديا استعدادا لـ أمم إفريقيا

يلتقي منتخب تونس مع نظيره كرواتيا اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، في مواجهة ودية على ملعب "أنيلكو هيرجافيك"، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري في مصر.







ويجرى منتخب نسور قرطاج، مباراة دولية ودية أخرى أمام بوروندي، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً.





وأسفرت القرعة على وقوع المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة، بجانب منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.





ويبدأ منتخب "نسور قرطاج" مشواره في البطولة القارية، أمام أنجولا يوم 24 يونيو الجاري، قبل أن يلتقي بمنتخبي مالي وموريتانيا على الترتيب.





وأشارت تقاير صحفية تونسية، إلى أن آلان جيريس المدير الفني لنسور قرطاج، قد يمنح فرجاني ساسي نجم الزمالك، فرصة الظهور لفترة زمنية معينة، على هامش المواجهة الودية أمام كرواتيا اليوم.





وشارك ساسي في التدريبات الجماعية الأولى لمنتخب تونس، في المعسكر الذي يقام حاليًا في مدينة "سفيتن مارتن" بكرواتيا، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.





وكان ساسي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي، في إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي توج بها فريقه.







