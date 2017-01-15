أوروجواي تتعادل مع اليابان 2-2 في كأس كوبا أمريكا

عدلت أوروجواي تأخرها مرتين لتتعادل 2-2 مع اليابان في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم مساء يوم الخميس بمساعدة قرارين تحكيميين مثيرين للجدل لكنها ستنتظر حتى آخر مباراة في المجموعة لضمان التأهل لدور الثمانية.

ودخلت اليابان، المشاركة ببطاقة دعوة، المباراة بعد الخسارة الثقيلة 4-0 أمام تشيلي فيما فازت أوروجواي بالنتيجة ذاتها على الإكوادور.

ورغم المحاولات المبكرة من أوروجواي بدأت اليابان في تشكيل خطورة ومنحها كوجي ميوشي التقدم بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 25.

وأدرك لويس سواريز التعادل بعد ذلك بسبع دقائق من ركلة جزاء بعد مراجعة مثيرة للجدل من حكم الفيديو المساعد.

واحتسب خطأ ضد المدافع ناوميتشي أويدا، الذي بدا أن تعرض لخطأ من إدينسون كافاني في صراعهما على الكرة، وسط ذهول الفريق الآسيوي.

وزاد غضب اليابان بعد الاستراحة عندما حُرمت من ركلة جزاء عقب تدخل من المدافع خوسيه خيمنيز ضد شويا ناكاجيما غير أنها استعادت التقدم بعد ذلك بقليل.

وخرج فرناندو موسليرا حارس أوروجواي لالتقاط تمريرة عرضية لكنه حولها في طريق ميوشي الذي وضع الكرة في المرمى الخالي محرزًا هدفه الثاني في المباراة.

لكن أوروجواي الفائزة بلقب كوبا أمريكا 15 مرة أدركت التعادل مرة أخرى بعد ذلك بسبع دقائق بضربة رأس من خيمنيز.

وسعى فريق المدرب أوسكار تاباريز لتحقيق الفوز الذي كان سيضمن مكانه في دور الثمانية غير أن تسديدة سواريز ارتدت من العارضة.

وكاد سواريز أن يفتتح التسجيل لأوروجواي في الدقيقة الثانية من المباراة بتسديدة مباشرة من منتصف الملعب لكنها مرت فوق العارضة بقليل كما سدد كافاني في العارضة في الشوط الأول.

وتتصدر أوروجواي المجموعة بأربع نقاط بينما تأتي اليابان في المركز الثالث بنقطة واحدة.

وتلعب تشيلي صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط ضد الإكوادور متذيلة الترتيب بدون رصيد مساء اليوم الجمعة.

وربما ستكون مواجهة تشيلي ضد أوروجواي يوم الإثنين هي من ستحدد متصدر المجموعة فيما تلعب اليابان ضد الإكوادور.