أيرلندا تفوز على جبل طارق بثنائية نظيفة في تصفيات "يورو 2020"

سجل جوزيف تشيبولينا هدفًا عكسيًا وأضاف البديل روبي برادي هدفًا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لتفوز أيرلندا 2-0 على جبل طارق في المجموعة الرابعة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الإثنين.







ودخل الأيرلنديون المباراة المقامة على أرضهم بدون هزيمة في صدارة المجموعة عقب التعادل 1-1 مع مضيفتها الدنمارك يوم الجمعة ورغم أنها استحوذت على الكرة خلال المباراة فإنها واجهت صعوبات في هز الشباك.





وتسبب المهاجم ديفيد مكجولدريك في متاعب كبيرة لدفاع الفريق الزائر وسدد كرة في الدقيقة 27 حولها تشيبولينا بالخطأ في مرماه ليمنح أيرلندا التقدم.





ولاحت للفريق صاحب الضيافة الكثير من الفرص وكاد مكجولدريك أن يضاعف الغلة بتسديدة ارتطمت بالقائم قبل أن يحسم برادي نتيجة المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع.





ولم تواجه الدنمارك هذه المتاعب في كوبنهاجن حيث سجل كاسبر دولبرج ثنائية وبينهما هدف من ركلة جزاء لكريستيان إريكسن إضافة إلى هدفين من يوسف بولسن والبديل مارتن بريثويت لتنتهي المباراة بالفوز 5-1 على جورجيا.





وتملك أيرلندا عشر نقاط من أربع مباريات وتحتل الدنمارك المركز الثاني بخمس نقاط من ثلاث مباريات.





وتأتي سويسرا، التي احتلت المركز الرابع في دوري الأمم، في المركز الثالث بأربع نقاط من مباراتين بينما تملك جورجيا ثلاث نقاط ويتذيل جبل طارق الترتيب دون أي نقطة.