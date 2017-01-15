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بيراميدز يتأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز علي بتروجيت 2 - صفر

بيراميدز يتأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز علي بتروجيت 2 - صفر

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تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق بتروجيت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الاثنين/ بملعب بتروسبورت في إطار الدور نصف النهائي.

سجل لبيرامدز كلا من إيريك تراوري وإبراهيم حسن في الدقيقتين 16 و 44 , وأضاع أحمد عفيفي لاعب بتروجيت ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 39, بعد نجاح المهدي سليمان في التصدي لها.

ويواجه بيراميدز في نهائي الكأس نادي الزمالك الذي تأهل بعد فوزه أمس على الاتحاد السكندري بهدف نظيف.


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