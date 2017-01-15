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الاتحاد الدولي لألعاب القوى يقرر تمديد فترة تعليق عضوية روسيا

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يقرر تمديد فترة تعليق عضوية روسيا

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صرح رون أندرسون , المسؤول عن الشؤون الروسية في الاتحاد الدولي لألعاب القوى , بأن الاتحاد قرر إطالة أمد  تعليق عضوية الاتحاد الرياضي الروسي في الاتحاد . 

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية اليوم / الأحد /  أن هذه المسألة تمت مناقشتها خلال اجتماع الاتحاد الدولي لألعاب القوى في "موناكو" الذي عقد أمس /السبت / واستمر يومين . 

يشار إلى أن عضوية الاتحاد الرياضي الروسي في الاتحاد تم تعليقها عام 2015 , بسبب مزاعم بأن مسؤولين روس شاركوا في مخططات للتستر على انتهاكات المنشطات في الرياضة الروسية , مما أدى إلى عدم تمكن الرياضيين الروس من المنافسة على المستوى الدولي إلا بعلم محايد وبعد الحصول على إذن فردي. 

وأقرت (موسكو ) بحدوث انتهاكات باستخدام المنشطات , ويجري التعامل معها, لكنها دحضت بشكل قاطع المزاعم بأن استخدام المواد المحظورة كان مدعوما من جانب الدولة. 


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