الاتحاد الدولي لألعاب القوى يقرر تمديد فترة تعليق عضوية روسيا

صرح رون أندرسون , المسؤول عن الشؤون الروسية في الاتحاد الدولي لألعاب القوى , بأن الاتحاد قرر إطالة أمد تعليق عضوية الاتحاد الرياضي الروسي في الاتحاد .







وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية اليوم / الأحد / أن هذه المسألة تمت مناقشتها خلال اجتماع الاتحاد الدولي لألعاب القوى في "موناكو" الذي عقد أمس /السبت / واستمر يومين .





يشار إلى أن عضوية الاتحاد الرياضي الروسي في الاتحاد تم تعليقها عام 2015 , بسبب مزاعم بأن مسؤولين روس شاركوا في مخططات للتستر على انتهاكات المنشطات في الرياضة الروسية , مما أدى إلى عدم تمكن الرياضيين الروس من المنافسة على المستوى الدولي إلا بعلم محايد وبعد الحصول على إذن فردي.





وأقرت (موسكو ) بحدوث انتهاكات باستخدام المنشطات , ويجري التعامل معها, لكنها دحضت بشكل قاطع المزاعم بأن استخدام المواد المحظورة كان مدعوما من جانب الدولة.







