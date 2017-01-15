"عادل لطفي": الفريق استحق التتويج ببطولة منطقة القاهرة

أعرب مدرب فريق ناشئي كرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 15 سنة عادل لطفي عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز المهم الذي حققه على فريق بتروجيت بثلاثة أشواط مقابل شوطين في ختام منافسات البطولة.

وأكد لطفي - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الثلاثاء - أن الأهلي استحق الفوز بلقب البطولة بعدما قدم اللاعبون عروضا قوية خلال المباريات، ونجحوا في تخطي العديد من العقبات والمواجهات الصعبة، خاصة أن بطولة منطقة القاهرة من أقوى بطولات المناطق.

وأشاد بأداء اللاعبين والتزامهم خلال المباريات الماضية، مشيرا إلى أن فريق ناشئي الطائرة بالأهلي سيستمر في تقديم أفضل ما لديه من أجل المنافسة على كل الألقاب خلال الفترة المقبلة.



