كوليبالي يعتذر لجمهور نابولي عقب خطأ في لقاء يوفنتوس

اعتذر السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي للجماهير عقب الخطأ الذي ارتكبه في مباراة أمس أمام يوفنتوس وكلف فريقه الخسارة بنتيجة 3/4 في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وغرد كوليبالي -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد- "إنه هدف ذاتي يؤلمني لأنه جاء بعد عودة مذهلة, آسف, علينا تقبل الأمر, نحن أقوياء, أظهرنا ذلك, وسنثبت ذلك".

وكان كوليبالي قد سجل هدفا ذاتيا في الدقيقة 92 منح يوفنتوس فوزا مهما, حيث عاد فريق الجنوب الإيطالي للمباراة بعدما كان متأخر بنتيجة /3صفر أمام يوفنتوس, وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل الإيجابي 3/3.

وتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري بوصوله للنقطة السادسة, بينما توقف رصيد نابولي عند 3 نقاط, ويحتل الفريق المركز الثامن,

ويستضيف نابولي فريق سامبدوريا في الجولة المقبلة بينما يحل يوفنتوس ضيفا على فيورنتينا.



