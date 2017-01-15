الحكم المغربي جيد يدير مباراة الإسماعيلي وأهلي الليبي بالبطولة العرب

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم, إدارة مباراة نادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي, المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور ال` 32 للبطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس), إلى طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي رضوان جيد.

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية.. فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمي ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلي قد طلب تعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر الجاري بدلا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبي.

وسبق للحكم المغربي الدولي إدارة مباراة الإسماعيلي مع الكويت الكويتي بنفس الدور في النسخة الماضية, والتي انتهت بفوز الإسماعيلي بثنائية نظيفة, كما أدار لقاء الإسماعيلي مع مازيمبي الكونغولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل (1-1).



