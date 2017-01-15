الإصابة تجبر ديوكوفيتش على الانسحاب من بطولة أمريكا

انسحب نجم التنس العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا وحامل اللقب , من بطولة أمريكا المفتوحة من الدور الرابع, خلال مباراته أمام السويسري ستان فافرينكا. وتقدم فافرينكا في النتيجة (6-4) و(7-5) و(2-1), قبل أن يقرر ديوكوفيتش الانسحاب بسبب الإصابة في الكتف الأيسر.





وقال فافرينكا على أرض الملعب عقب المباراة "هذه ليست الطريقة التي أتمنى أن تنتهي المباراة بها, أشعر بالأسف من أجل نوفاك, هو صديق وبطل مذهل, وخضنا معا العديد من المعارك طوال مسيرتنا", وأضاف " الفوز على ديوكوفيتش في نهائي أمريكا المفتوحة 2016 ساعدني, شعرت أنني في حالة جيدة للغاية".





بدوره, قال ديوكوفيتش عقب المباراة " الأمر محبط للغاية, بطبيعة الحال أنا لست أول أو آخر لاعب يصاب وينسحب من واحدة من أكبر البطولات في تلك الرياضة, لكن خروجي من أرض الملعب يعني شعوري بالألم". ويضرب فافرينكا موعدا في ربع النهائي مع الروسي دانيل ميدفيديف, والذي تخطى بدوره اللاعب النمساوي دومينيك كويبفر.