"كلويفرت": "دي ليخت" نادم على الانتقال ليوفنتوس بدلا من برشلونة

قال مدير أكاديمية الناشئين بنادي برشلونة، باتريك كلويفرت، إن المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت يشعر بالندم على تفضيل الانضمام ليوفنتوس الإيطالي على البارسا.



وأضاف كلويفرت - في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم /الثلاثاء/ - " لم أحاول إقناعه شخصيا بشأن الانضمام لبرشلونة.. لكني تحدثت إليه عن الجوانب الإيجابية لبرشلونة كناد ومدينة".

وتابع "كما هو من الواضح، نحن نتحدث عن مدافع كبير وفي نهاية المطاف قام بالاختيار.. وأعتقد بأنه نادم قليلا الآن لكن هكذا تسير الأمور.. ففي الحياة عليك القيام بالاختيارات وأحيانا تكون جيدة وأحيانا غير جيدة. والمهم التعلم من قراراتك".



