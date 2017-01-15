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سموحة يتعادل مع الإسماعيلي 1/1 في الدوري الممتاز

سموحة يتعادل مع الإسماعيلي 1/1 في الدوري الممتاز

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تعادل فريق سموحة مع ضيفه الإسماعيلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، باستاد حرس الحدود في إطار الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الإسماعيلي عن طريق بينسون شيلونجو في الدقيقة 39 ، وتعادل سموحة في الدقيقة 71 عن طريق ابراهيم ابو اليزيد لاعب الاسماعيلي بالخطا في مرماه.

وبتلك النتيجة، رفع سموحة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد الإسماعيلي 18 نقطة ليتساوى مع حرس الحدود في المركز التاسع.


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