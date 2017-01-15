الحارس الفرنسي ألفونس أريولا ينضم إلى ريال مدريد الإسباني

سجل نادي ريال مدريد الإسباني حارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا في قائمة لاعبيه بالليجا لينضم معارا من باريس سان جيرمان لمدة موسم, حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم الاثنين أن انضمام أريولا للريال يأتي ضمن صفقة انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى النادي الباريسي بصفة نهائية.

وأوضحت الصحيفة أن أريولا أجرى الكشف الطبي في النادي المدريدي مطلع هذا الأسبوع وسيصل إلى "سانتياجو بيرنابيو" لتوفير البديل للحارس البلجيكي تيبو كورتوا, عقب المشاركة مع منتخب "الديوك" في تصفيات يورو 2020 خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أريولا (26 عاما) ليس بغريب على الدوري الإسباني حيث لعب ضمن صفوف فياريال في موسم 2015-2016 وشارك آنذاك في 37 مباراة واستقبلت شباكه 32 هدفا.



