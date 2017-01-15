اليوم..الأهلي يخوض مرانه على مجمع ملاعب بريتوريا قبل مواجهة صن داونز

يخوض النادي الأهلي عصر اليوم ،الخميس، أخر تدريباته على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا تدريباته اليومية حيث سيتدرب الفريق غداً على ملعب المباراة ويشارك في مران اليوم جميع اللاعبين الذين أكدوا جاهزيتهم للمباراة وعدم معاناتهم من أية إصابات ويشمل المران جمل فنية وخططية يحاول رينيه فايلر المدير الفني للفريق تنفيذها في التدريبات تمهيداً لتطبيقها في المباراة المرتقبة وشارك في التدريبات الأخيرة على معلول الذى غاب عن التدريبات يومين مُتتاليين لشعوره بإجهاد في العضلة الأمامية لكنه إجهاد بسيط لن يُبعد اللاعب عن المباراة الهامة السبت المقبل حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

من جانبه ، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن جميع الأمور مُستقرة في بعثة الأهلي وأن الجميع لديه هدف واحد وهو الصعود لنصف نهائي البطولة ، وشدد على أن هناك حالة من التركيز بين اللاعبين ولا توجد أزمات أو مشاكل في البعثة ، موضحاً أن الفريق إستفاد من السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا بعدما تأقلم على الأجواء والأمطار وملاعب التدريب وغيرها من الأمور ،وشدد ، على أن الفريق خاض شوطا أمام صن داونز في القاهرة وقدم اداء قويا، ولكن يبقى الشوط الثاني والحاسم يوم السبت المقبل وهو شوط اقصائي وفي نفس الوقت مؤهل إلى دور نصف النهائي، ويحتاج إلى التركيز بشكل أكبر.

ووصف عبد الحفيظ فريق صن داونز بأنه فريق صعب ويقدم كرة جماعية وفرض نفسه على القارة الافريقية خلال السنوات الأخيرة لكن الاهلي عازم على أقصاءه من البطولة هذا الموسم ، موضحاً أن مدرب الفريق الجنوب أفريقي يتواجد معه منذ 8 سنوات وهو ما أكسبه ثقة كبيرة وهو لا يتعرض لضغوط وهو ما يجعله يقدم مباريات قوية على المستوى الفني والخططي، وأشار إلى ان الجهاز الفني شاهد أكثر من مباراة للفريق وأن الجهاز الفني يقف على كافة التفاصيل الخاصة بالجوانب الفنية والخططية لفريق صن داونز، وأنه يآمل أن يكون التوفيق حليف الاهلي في المباراة ويعود إلى القاهرة بتذكرة التأهل.



