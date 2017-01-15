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بافوليتي مهاجم كالياري يجري جراحة الرباط الصليبي

بافوليتي مهاجم كالياري يجري جراحة الرباط الصليبي

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أعلن نادي كالياري الإيطالي, خضوع مهاجم الفريق ليوناردو بافوليتي لعملية جراحية, بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة الفريق الافتتاحية بالدوري الإيطالي أمام بريشيا, يوم 25 أغسطس, حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليمنى.
وخضع بافوليتي, 30 عاما, لعملية جراحية في نفس العيادة, في إيسنبروك بالنمسا, التي أجرى فيها جيورجيو كيليني, مدافع يوفنتوس, العملية الجراحية لركبته يوم الثلاثاء الماضي.
وذكر كالياري أن بافوليتي بصدد العودة للملاعب في حدود 7 أشهر, فيما يتوقع يوفنتوس أن يعود كيليني بعد ستة أشهر. 

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