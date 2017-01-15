الجزائري رياض محرز : لست مختلفا مع جوارديولا

رد الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على شائعات خلافه مع مدربه بيب جوارديولا.. مؤكدا مواصلة العمل بجدية من أجل نيل ثقة المدرب.

واكد محرز "علاقتي جيدة مع جوارديولا, لا يوجد أي خلاف بيننا, لقد أشركني في مباراتين من أصل 4 مواجهات وهذا أمر رائع, خاصة وأن المنافسة على أشدها داخل الفريق".

كما أعرب عن رغبته في قيادة منتخب بلاده للفوز في جميع مبارياته الرسمية والودية.. قائلا "نرغب في المواصلة بنفس الروح التي لعبنا بها خلال بطولة أمم أفريقيا 2019". وتوج منتخب الجزائر او "محاربي الصحراء" بلقب أمم أفريقيا 2019, والتي أقيمت هذا الصيف في مصر, بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وأضاف محرز "نعلم أن المهمة ستكون صعبة لأننا الآن نلعب بثوب البطل, ولكن يجب أن تتحول الأحلام إلى حقائق واقعية", وتابع "نستهدف الفوز على بنين, لا يهمنا إن كانت مباراة ودية أو رسمية, فالمهم بالنسبة لنا هو إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب أنصارنا".



