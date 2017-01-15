منتخب مصر يؤدي مرانه استعدادًا لملاقاة الكونغو بثاني جولات كأس افريقيا

أدى لاعبو منتخب مصر مرانا على ملعب ستاد الكلية الحربية في بداية الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الكونغو، المقرر لها الأربعاء المقبل، وأدى اللاعبون الأساسيون مرانا خفيفا خوفا من الإجهاد، بينما خضع باقي اللاعبين لمران كامل لتجهيزهم للمباراة المقبلة أمام الكونغو تحسبا للحاجة لأي منهم.

وغاب أحمد حجازي عن المران لخضوعه لأشعة طبية على الأنف، وكانت الأشعة أثبت إصابة حجازي بكسر في الأنف، إلا أنه سيشارك مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا بشكل طبيعي.

وكان جورى لوبير مساعد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قد حضر مباراة الكونغو وأوغندا التي أقيمت اليوم على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 .. والتي انتهت بفوز المنتخب الأوغندي بهدفين للاشئ، وذلك من أجل الوقوف على مستوى المنتخبين خلال الجولتين المقبلتين.

وكان المنتخب المصري استهل مشواره بمنافسات كأس الأمم الأفريقية بالأمس بالفوز على منتخب زيمبابوي بهدف وحيد أحرزه محمود تريزيجيه، ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة التي يتصدرها حاليا المنتخب الأوغندي بفارق الأهداف.



