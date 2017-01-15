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طاقم تحكيم سعودي لمباراة الرجاء والإسماعيلي بنصف نهائي كأس محمد السادس

طاقم تحكيم سعودي لمباراة الرجاء والإسماعيلي بنصف نهائي كأس محمد السادس

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أسند الاتحاد العربي لكرة القدم إدارة مباراة ناديي الرجاء والإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية لطاقم تحكيم سعودي.

ويضم طاقم التحكيم كلا من تركي الخضير (حكم ساحة), ويعاونه محمد مكي وعلي العبكري, بالإضافة لماجد محمد الشمراني حكما رابعا.

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز على فريق الرجاء بهدف نظيف في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان يوم 15 مارس الجاري في إياب نصف نهائي البطولة العربية بالدار البيضاء.

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