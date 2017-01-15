منتخب مصر الأولمبي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا

واصل منتخب مصر الأولمبي تدريباته على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة في الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والمقامة حاليا فى مصر حتي 22 نوفمبر الجاري.

بدأ مران المنتخب بمحاضرة فنية ألقاها المدير الفني شوقي غريب، أكد خلالها على أهمية الصعود إلى الاولمبياد ومواصلة المشوار نحو النهائي القاري.

وعقب المحاضرة خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف كمال عبدالواحد مخطط الأحمال، ثم فقرة فنية من لمسة واحدة.

فيما خاض حراس مرمي المنتخب تدريبات قوية تحت إشراف اسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب، فيما خضع الثلاثي محمد صبحي وعمر رضوان وعمر صلاح، لتدريبات من أجل زيادة رد الفعل خلال المباريات، وكذلك التعامل مع التسديدات البعيدة.

وكان منتخب مصر قد صعد إلى الدور قبل النهائي بعد تصدر مجموعته الأولى، محققا العلامة الكاملة من الفوز في الثلاث مواجهات، بينما احتل منتخب جنوب أفريقيا وصافة المجموعة الثانية، برصيد خمس نقاط.



