محمد إيهاب خليل يحقق فضية وزن 77 في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية

حقق المصارع المصري محمد إيهاب خليل الميدالية الفضية في وزن 77 كيلو ضمن منافسات المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب وتستمر منافساتها حتى 31 أغسطس الجاري.

وكانت منافسات المصارعة في الدورة قد انطلقت اليوم حيث أحرز محمد إبراهيم وهيثم محمد أول ذهبيتين لمنتخب المصارعة, وجاءت ذهبية محمد إبراهيم في وزن 67 كيلو جرام فيما جاءت ذهبية هيثم محمد في وزن 60 كيلو جرام, وسيستكمل منتخبا الحرة والنسائية المنافسات غدا الخميس وبعد غد الجمعة.



