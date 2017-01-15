اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

محمد إيهاب خليل يحقق فضية وزن 77 في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية

محمد إيهاب خليل يحقق فضية وزن 77 في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية

تاريخ النشر

حقق المصارع المصري محمد إيهاب خليل الميدالية الفضية في وزن 77 كيلو ضمن منافسات المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب وتستمر منافساتها حتى 31 أغسطس الجاري.

وكانت منافسات المصارعة في الدورة قد انطلقت اليوم حيث أحرز محمد إبراهيم وهيثم محمد أول ذهبيتين لمنتخب المصارعة, وجاءت ذهبية محمد إبراهيم في وزن 67 كيلو جرام فيما جاءت ذهبية هيثم محمد في وزن 60 كيلو جرام, وسيستكمل منتخبا الحرة والنسائية المنافسات غدا الخميس وبعد غد الجمعة.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content