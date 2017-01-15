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سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة لوكسمبورج المفتوحة للتايكوندو

سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة لوكسمبورج المفتوحة للتايكوندو

تاريخ النشر

فاز لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو سيف عيسى، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 80 كجم ببطولة لوكسمبورج المفتوحة التي أقيمت على مدار يومين.

وتوج عيسى بالميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب اليونان ابوستولوس تيليكوستوجلو بنتيجة 19 - 9، بعد أن فاز في مباراة نصف النهائي على اللاعب الإسرائيلي اولكسندر فيليبوف بنتيجة 2 - 0، وفي دور ربع النهائي فاز على لاعب سان مارينو دانييل ليرديني بنتيجة 18- 4.
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