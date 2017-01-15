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هل يحق لمنتخب مصر ضم لاعب جديد بدلا من وردة ؟

هل يحق لمنتخب مصر ضم لاعب جديد بدلا من وردة ؟

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سؤال تبادر إلى أذهان الجماهير المصرية عقب قرار اتحاد الكرة باستبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني من المعسكر بسبب واقعة السوشيال ميديا الأخيرة.

ووفقاً لقوانين ولوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، فإن منتخب مصر ليس لها الحق فى التقدم بطلب لضم لاعب جديد بدلاً من عمرو وردة،

وسيستكمل المنتخب مشواره فى النسخة الحالية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية بـ22 لاعباً فقط، حيث ننص اللوائح على إمكانية استبدال المنتخبات المشاركة للاعب واحد فقط قبل 24 ساعة من أول مباراة في البطولة القارية.

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