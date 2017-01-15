مدرب غينيا : أسعى لتكرار تجربة 2013 أمام نيجيريا

كد البلجيكي بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا أنه يسعى إلى الاستفادة من تجربته السابقة أمام منتخب نيجيريا عندما واجههم كمدرب لمنتخب بوكينا فاسو في بطولة أمم أفريقيا 2013, وذلك خلال نهائيات 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.







واشار بوت - في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي اليوم الاثنين- إنه يواجه نيجيريا في دور المجموعات وهي خصم قوي, كما أن لديه ذكريات جيدة ضدهم من عام 2013 مع بوركينا فاسو, آملا أن يتمكن من تكرار نفس التجربة مع غينيا هذه المرة.





وكان بوت قد تصدر مجموعته خلال نسخة 2013 من البطولة, على حساب نيجيريا أيضا, قبل أن يخسر منها في النهائي بهدف دون رد.





وأضاف المدرب البلجيكي أنه يؤمن بفرصته, لكن بحاجة إلى العمل بجد من أجل ذلك, فالأمر لن يكون سهلا. وعن مواجهة مدغشقر, وبوروندي, قال بوت إنه ينظر إليهما على أنهما فرق جديدة على كأس الأمم, لكن سيكون من الصعب للغاية اللعب ضدهم, واعرب عن أمله في أن يتمكن من التأهل عن هذه المجموعة.





وأشار إلى أنهم مروا بتصفيات صعبة للتأهل لهذه البطولة, مؤكدا سعادته بمساعدة الفريق على العودة إلى كأس الأمم الأفريقية, حيث كان هناك دعم كبير من الجميع لأنه من المهم بالنسبة لهم أن يتأهلوا.





وشدد على ضرورة اتخاذ كل مباراة على حدة , قائلا "نحن الآن بحاجة إلى الاستعداد الجيد والتأكد من أننا نملك أفضل فريق".





وتشارك غينيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد غيابها عن النسخة الأخيرة, حيث تقع في المجموعة الثانية برفقة منتخبات : نيجيريا, مدغشقر وبوروندي.



