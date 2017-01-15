أتلتيكو مدريد يقتنص صدارة الدوري الإسباني بفوز مثير على إيبار (3-2)

اقتنص فريق أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدفين, في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد/ بملعب "واندا ميتروبوليتانو", وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من "الليجا".

تقدم فريق إيبار بهدفين في الدقيقتين 7 و19 عن طريق تشارليز دياز وأنايتز أربيا, ونجح النجم البرتغالي الواعد جواو فيليكس في تقليص النتيجة لأتليتكو في الدقيقة 27, وسجل فيكتور ماتشين فيتولو هدف التعادل لفريق أتلتيكو في الدقيقة 52, ونجح الغاني توماس بارتي في تسجيل هدف الفوز لفريق العاصمة في الدقيقة 91.

وبهذا الانتصار الثمين, يواصل أتليتكو مدريد تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني تحقيق الانتصار للجولة الثالثة على التوالي; ليجلس متربعا على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة 9 نقاط, وبفارق نقطتين أمام أتلتيك بلباو.. بينما تلقى إيبار خسارته الثانية هذا الموسم ويفشل في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم , ليقبع في المركز ال`18 بنقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت, حصد غرناطة انتصاره الأول في الموسم بعد أن أمطر شباك مضيفه إسبانيول بثلاثية نظيفة على ملعب "كورنيا إل برات".

سجل ثلاثية الفريق العائد ل` "الليجا" مجددا كل من أنطونيو بويرتاس وكارلوس فيرنانديز ورامون عزيز في الدقائق 13 و 68 و 74 على الترتيب.

وبعد أن استهل الموسم بتعادل أمام فياريال (4 - 4), ثم خسارة في الجولة الماضية أمام ريال سوسييداد, يتذوق غرناطة طعم الانتصار الأول; ليرفع محصلته من النقاط إلى 4 يقفز بها مؤقتا إلى المركز الثامن لحين نهاية جميع مواجهات الجولة.. بينما يقبع اسبانيول في المركز ال`19 برصيد نقطة واحدة.



