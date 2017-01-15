تكريم مصر في الكونجو الديمقراطية لفوز المنتخب بجائزة اللعب النظيف

نظمت الرابطة الرياضية الكونجولية للترويج والدفاع عن حقوق الإنسان مؤتمرها السنوى الثامن بالقاعة الرئيسية بوزارة الخارجية الكونجولية تحت عنوان "اللعب النظيف لمكافحة العنصرية ومنع العنف"، حيث كان المحور الرئيسى فى دورة هذا العام تكريم مصر لفوز المنتخب القومى بجائزة اللعب النظيف فى بطولة الأمم الأفريقية السابقة بالجابون عام 2017، وذلك للمرة الثانية بعد فوزه بها فى بطولة عام 2010 فى أنجولا وهى البطولة التى حصل أيضاً على لقبها.





كما تم أيضاً تكريم أسبانيا لفوز منتخبها بجائزة اللعب النظيف فى بطولة كأس العالم الأخيرة عام 2018، وروسيا لنجاحها فى تنظيم البطولة.





وألقى السفير حمدى شعبان سفير مصر فى الكونجو الديمقراطية كلمة بهذه المناسبة شكر فيها الرابطة الكونجولية على هذا التكريم، مشيراً إلى رمزية هذه المناسبة وهذا التكريم فى التأكيد على القيم الرياضية النبيلة، معرباً عن تطلع مصر لأن تكون البطولة الأفريقية القادمة نموذجاً للعب النظيف، وتكريساً لتلك القيم التى تعد الرياضة عموماً أحد أهم وسائل نشرها والدفاع عنها.





واستعرض السفير بهذه المناسبة استعدادات مصر لاستضافة البطولة واكتمال كافة التحضيرات المطلوبة، مشيراً إلى أنه رغم اختيار مصر لتنظيم البطولة القادمة قبل أشهر قليلة من موعد انطلاقها، إلا أن ما تتمتع به مصر من بنية أساسية متطورة على مستوى الملاعب والفنادق وشبكات الطرق ووسائل النقل وغيرها يجعلها دائماً على أهبة الاستعداد لاستضافة كافة المناسبات الكبرى وليس فقط البطولات الرياضية.





وتضمن العرض تعريفاً بالاستادات التي ستقام عليها مباريات البطولة، والتسهيلات العديدة التي توفرها الحكومة المصرية واللجنة المنظمة لتوفير كل سبل الراحة للفرق المشاركة، والوفود الرسمية وأيضاً المشجعين، بما في ذلك التسهيلات الخاصة بالحصول على التأشيرات وحجز فنادق الإقامة والتنقلات، مؤكداً عزم مصر على إخراج هذه البطولة بالشكل الأمثل الذى يعكس الثقل الحقيقى لمصر على المستويين الأفريقي والدولى، خاصة خلال العام الحالي الذى تشرف فيه مصر بتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.





واختتم السفير كلمته بالتعبير عن أطيب تمنياته للفريق الكونجولى ولكافة الفرق الأفريقية الشقيقة بالتوفيق والمشاركة مع أشقائهم في مصر في إخراج البطولة على النحو الذى يعكس القيم الرياضية النبيلة وعلاقات الصداقة والأخوة بين شعوب القارة الأفريقية.



