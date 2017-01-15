عمار حمدي : أهدي جائزة الأفضل لكل لاعبي المنتخب

أعرب عمار حمدي لاعب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم, عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا, قائلا إنه يهدي الجائزة للفريق ككل والجهاز الفني.







وقال عمار حمدي - في تصريحاته بعد استلامه الجائزة - إن هدف كل لاعبي المنتخب الوطني هو تحقيق الانتصارات بعيد عن الجوائز الفردية, موضحا أن المنتخب قدم أداءا جيدا اليوم واستحق التأهل لنهائي بطولة إفريقيا.





وتأهل منتخب إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا تحت 23عاما, وضمن حجز مقعد في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي مساء اليوم الثلاثاء.





وأضاف عمار حمدي, "سنفكر من الآن في حصد اللقب الإفريقي بعد تحقيق حلم بلوغ الأولمبياد .. ونسعى جميعا لإسعاد الجماهير المصرية بالتتويج ببطولة إفريقيا". وتابع, "جاهز للعب في أي مركز داخل الملعب يطلبه مني الجهاز الفني .. الأهم الفوز والتأهل لنهائي إفريقيا".



