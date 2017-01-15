تأهل أمريكا والتشيك إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة

صعد منتخبا الولايات المتحدة وجمهورية التشيك لكرة السلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2019 التي تستمر فعالياتها في الصين حتى 15 سبتمبر الجاري.

وحققت أمريكا الفوز على حساب البرازيل في ختام منافسات المجموعة الحادية عشرة للدور الثاني اليوم بنتيجة 89-73 لتتصدر المجموعة التي احتلت التشيك وصافتها بعد فوزها على اليونان بنتيجة 84-77.

وكان منتخب فرنسا قد حسم صدارة المجموعة الثانية عشرة بتغلبه على نظيره الأسترالي 100-98 ليتأهلا معا كأول وثاني المجموعة إلى دور الثمانية من مونديال كرة السلة, والذي من المقرر إقامة منافساته خلال اليومين القادمين.



