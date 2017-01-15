اللجنة المنظمة: لا زيادة في أسعار تذاكر نصف نهائي أمم أفريقيا

كشف عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في مصر، أن اللجنة لم تجر أي تعديلات على أسعار تذاكر البطولة في الدور نصف النهائي رغم تأهل المنتخب الوطني الأولمبي، موضحا أن كل ما أثير حول وجود أي زيادة ليس له أساس من الصحة.

وأضاف البرتقالي، في تصريحات له اليوم الأحد، أن اللجنة حددت أسعار التذاكر من أول مباراة حتى النهائي، وحرصت اللجنة أثناء تحديد أسعار التذاكر مراعاة جميع الفئات، لحضور أكبر عدد من الجماهير في البطولة لدعم ومساندة المنتخب.

يذكر أن المنتخب صعد للدور نصف النهائي للبطولة بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط ومن المقرر أن يواجه بعد غد منتخب جنوب أفريقيا في هذا الدور فيما يواجه منتخب غانا نظيره كوت ديفوار.

يذكر أنه يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" أول 3 منتخبات في ترتيب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.



