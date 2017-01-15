بنتشيتش تتأهل لقبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

بلغت بليندا بنتشيتش لأول مرة في مسيرتها الدور قبل النهائي لبطولة من الأربع الكبرى للتنس يوم الأربعاء بعد فوزها على دونا فيكيتش 7-6 6-3 في دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة على ملعب "آرثر آش".

وكان اللعب سجالًا في معظم فترات المجموعة الأولى حيث واجهت السويسرية بنتشيتش صعوبات مع ضربات إرسالها.

وبينما سددت خمس ضربات إرسال ساحق ارتكبت أربعة أخطاء مزدوجة.

لكن المصنفة 13 بدأت في السيطرة على المباراة في المجموعة الثانية وارتكبت أربعة أخطاء سهلة فقط مقابل 17 في المجموعة الأولى.

وحصدت الكرواتية فيكيتش 28 نقطة مباشرة خلال المباراة لكنها أخفقت في إنقاذ نقاط حاسمة لكسر إرسالها لتحقق بنتشيتش إنجازًا جديدًا في مسيرتها التي عرقلتها الإصابات.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 22 عامًا والتي صعقت المصنفة الأولى عالميًا وحاملة اللقب نعومي أوساكا في وقت سابق هذا الأسبوع "الغياب عن اللعب يفقدك الكثير. إنه تغيير جيد واستمتع بالتنس كثيرًا الآن".

وستقابل بنتشيتش في الدور المقبل الكندية بيانكا أندريسكو أو البلجيكية اليسه ميرتنز.

وقالت بنتشيتش "أندريسكو تجيد التنويع في طريقة لعبها. ميرتنز لاعبة عظيمة في رد الضربات واللعب من الخط الخلفي".

وتابعت "بالقطع انتظر على أحر من الجمر معرفة الفائزة لاختار الأسلوب الذي سأتبعه في قبل النهائي".